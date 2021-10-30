Хэмилтон: у меня есть миссия в жизни, и она заключается не только в победах на чемпионатах

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что считает главным в своей жизни.
«Это самый сложный сезон во многих отношениях, но в нём много плюсов, он мне очень понравился, несмотря на сложности.
У меня возникали моменты, когда я думал: «Не знаю, смогу ли я продолжать. Может быть, есть что-то ещё, чем я хочу заняться?».
Мы должны решить проблемы, которые до сих пор не решены. Хорошо, что в спорте заговорили о борьбе с расизмом, о разнообразии и инклюзивности, об экологии и так далее, но эти разговоры не должны умолкать. Я считаю, что надо вовлекать в них нашу аудиторию, ведь нам всем есть чему поучиться.
Теперь я чувствую, что у меня есть миссия в жизни, и она заключается не только в победе в чемпионатах и гонках. Главное, что я могу оказать влияние на молодых людей.
Если к концу моей карьеры в Формуле-1 будут предприняты реальные шаги, в чемпионате появится больше женщин, больше людей с разным цветом кожи, и паддок будет лучше отражать мир вокруг, а наше дело продолжит развиваться, это вызовет у меня чувство гордости», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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