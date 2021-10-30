Бывший пилот Ф-1 Уотсон высказался по поводу соперничества Хэмилтона и Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Джон Уотсон считает, что пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону необходимо победить в одной из следующих двух гонок для продолжения борьбы за титул.
«На данный момент инициатива за командой «Ред Булл». Если говорить о факторах, которые нам известны, то трассы в Мексике и Бразилии больше подходят их машине. В Абу-Даби, вероятно, «Мерседес» и «Ред Булл» на равных, а в Катаре и в Саудовской Аравии успеха может добиться любая из двух команд.
В «Мерседес» смогли существенно прибавить в скорости, а Льюис, судя по воскресной гонке, сейчас в хорошей форме. Однако у них есть проблемы с двигателями и надежностью. И всё же Хэмилтону необходимо выиграть одну или две гонки, и надеяться, что Макс где-нибудь из ближайших двух этапов споткнётся. Если же Ферстаппен одержит победу в Мехико, Льюису будет очень сложно отыграться.
Но впервые за годы гибридной эры в чемпионате идёт настоящее сражение. Раньше реальными соперниками Льюиса были только его напарники по команде, но сейчас ситуация иная. Всё говорит о том, что нас ждёт захватывающий финал чемпионата», — приводит слова Уотсона Motorsport.
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