Руководитель «Премы»: Шварцман и Пиастри заслуживают места в Формуле-1

Руководитель команды Формулы-2 «Према» Рене Розин оценил выступление своих пилотов Роберта Шварцмана и Оскара Пиастри в сезоне-2021. До конца чемпионата остаётся два этапа, Пиастри лидирует в личном зачёте, Шварцман занимает третье место.



«Я хочу подчеркнуть, что при таком календаре, как в этом году, и Роберт, и Оскар выполняют потрясающую работу. При столь длинных паузах они не могут толком использовать опыт прежних гонок и имеют в своём распоряжении всего одну практику, чтобы вернуться в форму. В таких условиях их выступления нельзя не отметить. Оба пилота заслуживают того, чтобы быть в Формуле-1.



Такой календарь мешает гонщикам, чья борьба за титул и за высокие места длится до столь поздней стадии сезона, что может повредить их планам на следующий год. И пилотам труднее вести переговоры, и нам как команде. Хорошо, что в следующем году мы возвращаемся к более стандартному формату, при котором этапов станет больше, а сезон закончится немного раньше, чем сейчас», — заявил Розин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.