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Глава «Премы» ответил, стоит ли Кириллу Смалю переходить сразу в Формулу-3

Глава «Премы» ответил, стоит ли Кириллу Смалю переходить сразу в Формулу-3
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Руководитель команды «Према» Рене Розин, чей гоночный коллектив выступает в целом ряде молодёжных серий, высказался о перспективах Кирилла Смаля, который выступает за «Прему» в итальянской и немецкой Формуле-4.

«Кирилл готов двигаться дальше. Конечно, решение зависит от „СМП Рейсинг“ и разных факторов. Если честно, мы общаемся насчёт будущего, но пока никаких решений нет. Планируются тесты, после чего мы соберёмся вместе с его семьёй и партнёрами, чтобы понять, что лучше всего. У Кирилла отличный потенциал.

Переход сразу в Ф-3? Конечно, можно сделать и так: есть пилоты, которые совершали подобный прыжок. Но разрыв всё-таки очень большой. Лично я предпочёл бы Региональную формулу, чем сразу Формулу-3. Но, конечно, решение принимать не мне, а его менеджменту. С учётом его возраста я бы назвал лучшим вариантом сезон в Региональной формуле», — заявил Розин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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