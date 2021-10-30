Босс команды Шварцмана не согласен, что россиянин проваливается в квалификациях

Руководитель команды Формулы-2 «Према» Рене Розин не согласился с мнением, что у россиянина Роберта Шварцмана постоянные проблемы с выступлениями в квалификациях.



«Со стороны действительно есть ощущение, что у него проблема. Но если смотреть изнутри, я бы выразился мягче. Всего в этом году было шесть квалификаций. Можно вспомнить Монако, где он оказался быстрейшим в своей группе. В Сочи Роберт проводил очень хорошую сессию, боролся за место в топ-3, но не собрал круг в конце. Но когда машиной не очень легко управлять и в твоём распоряжении всего один-два круга, такое случается. Вот вам уже две квалификации из шести. Из всего шести. Вот если бы у нас было 12 или 14 этапов, я бы с вами согласился: да, есть проблема с квалификациями. А так — всё-таки нет.



Да, всё не идеально, но и не плохо. Мы продолжаем работать над квалификациями, чтобы удостовериться, что на двух финальных этапах окажемся на высоте. Повторюсь, квалификация в Ф-2 — это далеко не всё. Мик Шумахер год назад не завоевал ни одного поула и взял титул», — заявил Розин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.