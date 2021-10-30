Хорнер раскритиковал планы по дальнейшему ужесточению лимита на моторы

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал «ошибкой» предложение о том, что всем командам Формулы-1 будет разрешено использовать только два мотора в сезоне.
Согласно действующему регламенту, командам разрешено использовать не более трёх компонентов — двигатель внутреннего сгорания, турбокомпрессор, генераторы кинетической и тепловой энергии и батареи
В этом году в 22 гонках все производители силовых установок с трудом соблюдали регламент и не раз были оштрафованы.
За первое использование четвертой части любого компонента полагается штраф в 10 мест. После этого каждое последующее нарушение влечет за собой снижение на пять мест на стартовой решётке.
«Я никогда не был поклонником двух или трёх моторов. По мне, в конечном счёте, вы все равно используете четыре мотора за сезон, так что это то, на что мы должны обратить внимание.
В будущем поговаривают о переходе на два двигателя, что, на мой взгляд, было бы ошибкой. Должен быть разумный баланс», — приводит слова Хорнера GPFans.
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