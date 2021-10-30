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Хельмут Марко: Ферстаппен в этом сезоне потерял более 50 очков не по своей вине

Хельмут Марко: Ферстаппен в этом сезоне потерял более 50 очков не по своей вине
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал комментарий по поводу пилота Макса Ферстаппена

«Перед последними тремя гонками мы опасались, что будем значительно отставать. В итоге мы набрали больше очков из-за того, что Хэмилтон провалил гонку в Турции, где он был только пятым, в то время как Макс финишировал вторым в Сочи, где, безусловно, вмешалась удача, потому что пошёл дождь…

Мы без собственной вины проиграли в Баку, Сильверстоуне и Венгрии. Если тщательно подсчитать количество очков, которые мы потеряли, то это более 50. Теперь мы впереди лишь на 12 баллов. Так что мы выжили в таких обстоятельствах и смогли отреагировать на прогресс «Мерседеса

Если сумеем победить в следующих двух гонках, то расклад 60-40 в пользу Макса», – приводит слова Марко Autosport.

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