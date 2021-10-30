Хельмут Марко: Ферстаппен в этом сезоне потерял более 50 очков не по своей вине

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал комментарий по поводу пилота Макса Ферстаппена
«Перед последними тремя гонками мы опасались, что будем значительно отставать. В итоге мы набрали больше очков из-за того, что Хэмилтон провалил гонку в Турции, где он был только пятым, в то время как Макс финишировал вторым в Сочи, где, безусловно, вмешалась удача, потому что пошёл дождь…
Мы без собственной вины проиграли в Баку, Сильверстоуне и Венгрии. Если тщательно подсчитать количество очков, которые мы потеряли, то это более 50. Теперь мы впереди лишь на 12 баллов. Так что мы выжили в таких обстоятельствах и смогли отреагировать на прогресс «Мерседеса
Если сумеем победить в следующих двух гонках, то расклад 60-40 в пользу Макса», – приводит слова Марко Autosport.
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