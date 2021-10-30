«Мерседес» в концовке сезона рискнёт надёжностью моторов ради мощности

«Мерседес» в заключительной части сезона решил увеличить мощность силовых установок несмотря на то что это приблизит их к лимиту надёжности, сообщает Motorsport Italia.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уже обеспечил себе второе место в чемпионате, поэтому он ничего не теряет в случае неудачного исхода. В то же время он отстаёт от гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 12 очков, а ближайшие гонки пройдут на трассах, которые традиционно подходят этой команде.
Напомним, пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил штраф в пять позиций на Гран-при США. Причиной этого стало использование нового, уже шестого за нынешний сезон двигателя внутреннего сгорания. Для Валттери Боттаса этот штраф стал уже третьим за замену элементов силовой установки в нынешнем сезоне. Хэмилтон также получал штраф за установку четвёртого мотора.
Решение «Мерседеса» увеличит вероятность того, что семикратному чемпиону «Формулы-1» понадобится пятый двигатель. В то же время в паддоке не исключают, что «Хонде» также придётся установить пятую силовую установку на болид Ферстаппена.
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