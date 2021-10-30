Култхард: люди недооценивают Джовинацци

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о пилоте «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, который пока не продлил контракт на следующий сезон.
«Антонио — хороший гонщик. У него есть скорость и гоночный интеллект. Он хорошо выглядит, что должно привлекать спонсоров. Антонио поддерживает «Феррари», но он вряд ли сможет когда-то попасть в основную команду. Сейчас в «Феррари» есть два молодых пилота, которые закрывают дорогу для Джовинацци. Я уверен, что ему удастся найти общий язык с Валттери Боттасом.
Возможно, люди недооценивают Джовинацци. Он немного опережает Кими на протяжении всего сезона. Знаете, мне очень часто не удавалось быть впереди Райкконена в своё время. Я верю, что Антонио сможет продолжить в том же ключе. Посмотрим, удастся ли ему задержаться в Формуле-1 подольше», — приводит слова Култхарда Gazzetta dello Sport.
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