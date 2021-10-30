«Мерседес» создал рабочую группу для максимального раскрытия потенциала болида

Команда Формулы-1 «Мерседес» создала рабочую группу под руководством Джеймса Эллисона, задачей которой станет максимально раскрыть потенциал шасси с помощью настроек, не используя физические обновления, сообщает итальянская версия издания Motorsport.



Кроме того, как сообщалось ранее, «Мерседес» в заключительной части сезона решил увеличить мощность силовых установок, несмотря на то что это приблизит их к лимиту надёжности.



Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отстаёт от гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 12 очков, а ближайшие гонки пройдут на трассах, которые традиционно подходят австрийской команде.



Напомним, пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил штраф в пять позиций на Гран-при США. Причиной этого стало использование нового, уже шестого за нынешний сезон двигателя внутреннего сгорания. Для Валттери Боттаса этот штраф стал уже третьим за замену элементов силовой установки в нынешнем сезоне. Хэмилтон также получал штраф за установку четвёртого мотора.



Решение «Мерседеса» по двигателям увеличит вероятность того, что семикратному чемпиону Формулы-1 понадобится пятый двигатель. В то же время в паддоке не исключают, что «Хонде» также придётся установить пятую силовую установку на болид Ферстаппена.