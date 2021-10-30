Грожан рассказал, как Феттель навестил его в больнице в шесть утра после аварии в Бахрейне

Гонщик IndyCar, бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан рассказал, как немецкий гонщик Себастьян Феттель навестил его в больнице в 6 утра в понедельник после гонки в Бахрейне, на которой француз попал в страшную аварию и получил серьёзные ожоги.
«В понедельник, 30 ноября, я проснулся в шесть утра. Кто-то приехал ко мне очень рано, и это было довольно неожиданно — речь о Себастьяне Феттеле. Он беспокоился обо мне и моём состоянии. Себ, наверное, тот гонщик, к которому я чувствую себя ближе всех. У него такая же жизнь, что и у меня, у него трое детей, и он пытается защищать свою жизнь как можно сильнее. Когда я сказал ему, что хочу принять участие в последнем Гран-при, он сказал: «Нет! Тебе нужно отправиться домой и отдохнуть». Я объяснил ему, что это завершение моей карьеры в Формуле-1 и что я не хочу закончить так», — написал Ромен Грожан в своей автобиографии La Mort En Face.
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