Воспитанник «Альпин» Кристиан Лундгор объяснил, почему решил перейти в IndyCar

Участник молодёжной программы команды Формулы-1 «Альпин» Кристиан Лундгор объяснил, почему он решил продолжить карьеру в IndyCar.
«Будучи европейцем, я всегда мечтал выступать в Формуле-1, но мы все знаем, что там есть всего 20 машин и 20 гонщиков. Даже если молодой гонщик выступит на том уровне, которого хочет команда, это не является гарантией получения места в Ф-1. Пилотам очень трудно перейти туда без надлежащего финансирования, без должных результатов. Все дело в сроках. Посмотрите на Оскара Пиастри. Он лидирует в чемпионате, и что он будет делать в следующем году? Все места заняты.
Всегда есть другие варианты. Ранее говорили, что мне нужно поработать в WEC или где-то ещё, но для меня важно, чтобы мне нравилась серия, в которой я выступаю, чтобы мне было комфортно и нравилось то, что я делаю. В IndyCar мне понравилось больше всего. Я не получал столько удовольствия от гоночного уик-энда, сколько получил в IndyCar. Это меня удивило. Так что с этого момента я сам хотел перейти в IndyCar, и нам удалось добиться этого. Я счастлив. Это совершенно новая искра, которая только что зажглась во мне, и я хочу продолжать в том же духе», — приводит слова Лундгора F1 Feeder Series.
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