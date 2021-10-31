В «Альфа Ромео» прокомментировали жалобы Алонсо на отсутствие штрафа для Райкконена

Спортивный директор «Альфа Ромео» Беат Цендер прокомментировал жалобы пилота «Альпин» Фернандо Алонсо на отсутствие штрафа для Кими Райкконена на Гран-при США за их борьбу в ходе гонки.



«Алонсо пытался пройти Джовинацци внутри и в итоге выехал за пределы трассы. Разумеется, он должен был вернуть позицию. С Антонио мы можем смириться с тем фактом, что ему пришлось пропустить Алонсо после его второго оборонительного манёвра. С Кими была другая ситуация. Это было в рамках спортивного регламента в заметках о том, где не применяются ограничения трассы. Если вы совершаете ошибку и покидаете трассу — это уже другая ситуация», — цитирует Цендера Auto Motor und Sport.



Напомним, после завершения Гран-при США Алонсо выразил недовольство тем, что гоночная дирекция не попросила Кими Райкконена вернуть ему позицию, после того как финн опередил Алонсо по обочине в первом повороте в гонке Гран-при США.