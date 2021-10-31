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Хельмут Марко прокомментировал информацию о партнёрстве «Ауди» с «Ред Булл»

Хельмут Марко прокомментировал информацию о партнёрстве «Ауди» с «Ред Булл»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал информацию, что «Фольксваген» планирует присоединиться к Формуле-1 в 2026 году. Предполагается, что «Ауди» будет сотрудничать с «Ред Булл» в качестве поставщика моторов.

«Мы сосредоточили силы на самостоятельном производстве моторов. Но, конечно же, будем только рады, если к нам пожелает присоединиться партнёр», – приводит слова Марко немецкое издание F1-Insider.

«Фольксваген» разработает мотор, который будет подходить под критерии нового регламента 2026 года. Напомним, все нынешние поставщики моторов согласились на отказ от теплового генератора MGU-H для упрощения и удешевления силовой установки. Кроме того, такой вариант установки — с турбированным двигателем внутреннего сгорания V6, работающим на биотопливе, и генератором кинетической энергии MGU-K — отвечает запросам «Ауди» и «Порше», которые всерьёз рассматривают возможность прийти в Формулу-1.

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