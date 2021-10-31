«Астон Мартин» начнёт поиск нового пилота в случае ухода Хюлькенберга в IndyCar

«Астон Мартин» может начать поиск нового резервного пилота на 2022 год, поскольку Нико Хюлькенберг рассматривает возможность перехода в серию IndyCar.



После успешных тестов Нико Хюлькенберга с командой «Макларен» в IndyCar на прошлой неделе в Алабаме шансы на его уход из Формулы-1 возросли.



«Мы собираемся сначала посмотреть, как Нико справится в IndyCar, обсудить с ним, что он хочет делать в следующем году, а затем принять решение», — приводит слова руководителя «Астон Мартин» Отмара Зафнауэра Racingnews365.

Сам Хюлькенберг говорил, что он готов перейти в IndyCar при правильных обстоятельствах. Он считает свои шансы на попадание в основной состав «Астон Мартин» минимальными, поэтому будет рад новому вызову.