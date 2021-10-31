«Шарль превратился в лидера феноменальной команды». Хэмилтон высоко оценил Леклера

Пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон высоко оценил прогресс Шарля Леклера, выступающего за «Феррари». Британский гонщик «серебряных стрел» подчеркнул, что Леклер стал лидером итальянской команды.



«Прекрасно наблюдать за тем, как Шарль растёт, как он превратился в лидера феноменальной команды. Конечно, у «Феррари» был непростой период, но сейчас они становятся сильнее. Становятся быстрее и забираются всё выше и выше. Постепенно они догоняют топовые команды.



Леклер ещё так молод, у него впереди прекрасная карьера. Шарль имеет класс, чтобы продолжать расти и стать ещё сильнее. Он показал свой потенциал с первых дней и сейчас растёт вместе с командой», – приводит слова Хэмилтона PlanetF1.

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