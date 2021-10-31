Себастьян Феттель рассказал, как напился перед слушаниями в ФИА

Пилот команды Формулы-1 «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, как напивался перед слушаниями в ФИА. Немецкий гонщик сообщил, что данный инцидент произошёл в 2017 году.



«Я обычно не отмечаю громко свой день рождения, но в 2017 году решил собраться с родными и друзьями. Всё-таки 30 лет – особая дата. Праздник прошёл хорошо, и я был достаточно навеселе, если вы понимаете, о чём я. А уже на следующий день я должен был приехать на заседание ФИА в Париже по поводу инцидента в Баку. Ну вы помните: Льюис Хэмилтон резко затормозил, и я въехал в него», — рассказал Феттель в беседе с Миком Шумахером на официальном канале Формулы-1 в YouTube.



Ранее Феттель первым в нынешнем сезоне Формулы-1 преодолел рубеж в 100 обгонов.

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