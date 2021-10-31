Роберт Шварцман опубликовал видео с боксёрской тренировки
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Российский гонщик команды Формулы-2 «Према» Роберт Шварцман опубликовал видео со своей боксёрской тренировки. Напомним, Шварцман – не единственный российский пилот, занимающийся боксом — своей любовью к классическому единоборству известен и Даниил Квят.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Роберта Шварцмана.
В общем зачёте пилотов Формулы-2 нынешнего сезона Шварцман находится на третьем месте, имея в активе 135 очков. Возглавляет рейтинг Оскар Пиастри (178), на втором месте Чжоу Гуаньюй (142).
Ранее руководитель «Према» Рене Розин заявил, что Шварцман, как и его партнёр по команде Оскар Пиастри, готовы к выступлению в Формуле-1. Прочитать полностью эксклюзивное интервью с Розином можно на «Чемпионате».
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