Тото Вольф не исключил, что Хэмилтон столкнётся с Ферстаппеном в финальной гонке сезона

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф не исключил, что Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен столкнутся в финальной гонке сезона. Вольф отметил, что не будет давать своему гонщику приказ устроить аварию.



«Если судьба титула будет определяться в последней гонке с очной борьбой на трассе, не исключено, что мы увидим развязку в стиле Сенны и Проста. Это достаточно логично. Ты сделаешь всё, чтобы не пустить вперёд главного конкурента. Мы видели это с Шумахером и Вильнёвым, видели с Сенной и Простом, причём дважды.



Я никогда не дам своему гонщику приказ устроить аварию. Но когда на кону чемпионство, жёсткой борьбы не избежать. Не думаю, что здесь нужно что-то контролировать.



За рулём болидов Льюис и Макс – настоящие гладиаторы. Именно это делает наш вид спорта таким интересным. Любой скандал — это не очень красиво, но следить за такими историями интересно. Как парни отреагируют, если столкнутся? Что скажут? Посмотрят ли друг другу в глаза? Но мы не будем вмешиваться», — цитирует Вольфа Daily Mail.

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