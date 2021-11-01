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«Ред Булл» не будет пытаться скопировать заднюю подвеску «Мерседеса»

«Ред Булл» не будет пытаться скопировать заднюю подвеску «Мерседеса»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что его команда не будет пытаться скопировать компоновку задней подвески «Мерседеса». Напомним, ранее появилась информация, что подвеска даёт «Мерседесу» прибавку до 15 км/ч на прямых участках трассы.

«Мы не подавали протест. Просто сейчас подвеска «Мерседеса» стала работать лучше, чем раньше. В Турции от восьмого до 12-го поворота они получили семь десятых секунды. Но были слабы в восьмом повороте. Полагаю, для «Мерседеса» важнее скорость на прямых.

Мы не будем пытаться скопировать подобную систему, у нас она работать не будет. Концепция нашей машины работает только в том случае, если переднее крыло максимально приближено к дороге. Так всегда происходит с болидами Ньюи», — цитирует Хорнера GrandPX.

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Источник: «Ред Булл» просил ФИА изучить заднюю подвеску «Мерседеса»
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