«Ред Булл» не будет пытаться скопировать заднюю подвеску «Мерседеса»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что его команда не будет пытаться скопировать компоновку задней подвески «Мерседеса». Напомним, ранее появилась информация, что подвеска даёт «Мерседесу» прибавку до 15 км/ч на прямых участках трассы.



«Мы не подавали протест. Просто сейчас подвеска «Мерседеса» стала работать лучше, чем раньше. В Турции от восьмого до 12-го поворота они получили семь десятых секунды. Но были слабы в восьмом повороте. Полагаю, для «Мерседеса» важнее скорость на прямых.



Мы не будем пытаться скопировать подобную систему, у нас она работать не будет. Концепция нашей машины работает только в том случае, если переднее крыло максимально приближено к дороге. Так всегда происходит с болидами Ньюи», — цитирует Хорнера GrandPX.