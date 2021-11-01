Йос Ферстаппен: в «Мерседесе» не до конца понимают, насколько силён мой сын

Йос Ферстаппен, отец гонщика Макса Ферстаппена, заявил, что его сын может провести в «Ред Булл» всю карьеру. Также отец Макса отметил, что в «Мерседесе» не до конца понимают, насколько силён его сын.



«Культура Ферстаппенов и „Ред Булл“ имеет много общего. „Ред Булл“ хочет быть абсолютно независимым и это прекрасно.



В команде знают, насколько силён Макс, а в „Мерседесе“ это понимают не до конца. Если бы не Льюис, мой сын уже был бы чемпионом мира. Макс дебютировал в команде, принадлежащей „Ред Булл“, и вместе с ними добивается успеха. Будет здорово, если Макс там же и завершит карьеру. Если у него будет конкурентоспособная машина, то почему бы нет? У него идеальные отношения с командой», — цитирует Йоса Ферстаппена GrandPX.

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