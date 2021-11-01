Экс-аэродинамик «Феррари» и «Уильямса» Антониа Терци погибла в автокатастрофе
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В Великобритании погибла Антониа Терци — известный специалист по аэродинамике, успевшая поработать в «Феррари» и «Уильямсе». 50-летняя Терци стала жертвой автокатастрофы, обстоятельства которой сейчас выясняет полиция.
Терци начала свою работу в Формуле-1 в качестве инженера, вскоре возглавив отдел аэродинамики «Феррари». Антониа стала первой женщиной, которая работала на столь важном посту в команде Формулы-1. Из «Феррари» Терци перешла в «Уильямс», где прославилась созданием знаменитого «моржового носа».
После завершения карьеры в Формуле-1 Антониа преподавала сразу в нескольких институтах и возглавляла отдел аэродинамики компании. В 2020 году она стала профессором Австралийского национального университета в Канберре.
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