Формула-1 рассматривает вариант с увеличением количества очков за спринтерские гонки

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что он планирует обсудить с командами перспективу начисления большего количества очков за спринтерские гонки в следующем сезоне.



«Лично мы предложили давать треть очков от тех, что пилоты получают за гонку. Это было первоначальное предложение, которое не было принято, потому что было ощущение, что нам нужно сначала увидеть, как работает спринт, а затем уже распределять очки. Думаю, это и будет отправной точкой для обсуждения.



Спринт достаточно значимый, чтобы в нём стремились показать результат, и он достаточно продолжительный, чтобы те, кто находится позади, хотели бороться за позиции. Но сейчас спринт не имеет особого влияния на чемпионат. Спринтерские гонки должны влиять на чемпионат, это то, чего мы хотим, но это должно быть в меру», — приводит слова Росса Брауна Motorsport.