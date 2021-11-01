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Штайнер: для наших гонщиков хорошо, что они не всегда стартуют последними

Штайнер: для наших гонщиков хорошо, что они не всегда стартуют последними
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил важность того, что Мику Шумахеру и Никите Мазепину в последнее время удаётся стартовать с более высоких стартовых позиций благодаря штрафам пилотов за замену силовых установок.

«Для наших гонщиков хорошо, что они не всегда стартуют последними, или, в лучшем случае, с предпоследнего ряда. Старт солее высоких позиций позволяет им потренироваться, подготовиться к следующему году, потому что мы надеемся, что нам удастся начинать гонки с более высоких стартовых позиций благодаря скорости, потому что наша машина точно станет быстрее.

Для гонщиков это отличная возможность учиться, и с каждым таким стартом они всё лучше понимают, как действовать в таких ситуациях и извлекать из них максимум», — приводит слова Гюнтера Штайнера официальный сайт «Хааса».

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