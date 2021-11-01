Фелипе Масса рассказал, с чем связаны проблемы «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса высказался о причинах проблем «Феррари».



«Есть слишком много причин и слишком много ошибок. Проблема в том, что будучи в «Феррари», ты постоянно находишься под серьёзным прессингом и страдаешь от этого. Давит пресса, давит любовь к команде фанатов. Команде из Маранелло нужно руководство, способное принимать твёрдые решения. В наше время в боксах «Феррари» Жан Тодт, Росс Браун, Рори Берн и Стефано Доменикали. В боксах был холодный расчёт, что можно назвать незаменимым фактором на Гран-при, и мы побеждали.



Сейчас Шарль Леклер и Карлос Сайнс отлично дополняют друг друга. Шарль очень быстр, а Карлос отличный командный игрок. Проблема не в гонщиках. Скорее она в двигателе, который сейчас уступает по мощности и «Мерседесу», и «Хонде», — цитирует Массу PlanetF1.