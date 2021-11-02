В Формуле-1 могут сократить количество комплектов шин на уик-энд

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун сообщил, что руководство чемпионата рассматривает вариант с сокращением количества шин на уик-энд.
«Я упоминал о том, что мы рассмотрим возможность сокращения количества шин, которые мы используем во время гоночного уик-энда. Мы пытаемся добиться экономии во многих отношениях, и логистика, и использование шин — одна из этих областей. Надеюсь, что в 2022 году у нас будет уик-энд, в который мы попробуем сократить количество доступных командам шин.
Мы думаем, что мы можем сделать это, не повлияв на зрелищность. Но, как вы знаете, в Формуле-1 всегда есть риск непредвиденных последствий.
ФИА усердно работала с командами и «Пирелли», чтобы оценить данную идею. Всё выглядит многообещающе, думаю, мы оценим это в ходе нескольких уик-эндов в течение сезона. Если это сработает, то мы примем это для будущих изменений или немного перестроим систему», — приводит слова Росса Брауна F1i.
- 2 ноября 2021
-
00:43
- 1 ноября 2021
-
23:51
-
22:48
-
21:50
-
20:52
-
19:55
-
18:39
-
17:18
-
16:18
-
15:11
-
13:50
-
13:13
-
12:18
-
11:24
-
09:39
-
00:33
- 31 октября 2021
-
23:56
-
22:37
-
21:45
-
20:40
-
18:59
-
17:48
-
15:00
-
13:22
-
13:02
-
12:06
-
10:19
-
00:42
- 30 октября 2021
-
23:06
-
21:45
-
20:57
-
20:44
-
19:54
-
18:48
-
17:48