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В Формуле-1 могут сократить количество комплектов шин на уик-энд

В Формуле-1 могут сократить количество комплектов шин на уик-энд
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Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун сообщил, что руководство чемпионата рассматривает вариант с сокращением количества шин на уик-энд.

«Я упоминал о том, что мы рассмотрим возможность сокращения количества шин, которые мы используем во время гоночного уик-энда. Мы пытаемся добиться экономии во многих отношениях, и логистика, и использование шин — одна из этих областей. Надеюсь, что в 2022 году у нас будет уик-энд, в который мы попробуем сократить количество доступных командам шин.

Мы думаем, что мы можем сделать это, не повлияв на зрелищность. Но, как вы знаете, в Формуле-1 всегда есть риск непредвиденных последствий.

ФИА усердно работала с командами и «Пирелли», чтобы оценить данную идею. Всё выглядит многообещающе, думаю, мы оценим это в ходе нескольких уик-эндов в течение сезона. Если это сработает, то мы примем это для будущих изменений или немного перестроим систему», — приводит слова Росса Брауна F1i.

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