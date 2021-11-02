Тото Вольф сравнил босса «Ред Булл» с актёром и рассказал про своё сложное детство

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о своём медиапротивостоянии с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером. Вольф подчеркнул, что его забавляют подобные вещи.



«Кристиан говорит, что я чувствую давление – конечно, это совсем не так. Кристиан — одно из главных действующих лиц пантомимы, некоего ансамбля Формулы-1. Для меня как заинтересованного лица здорово, что он создаёт подобные истории. Но на самом деле такие вещи не имеют большого значения. Когда люди видят перед собой микрофон или камеру, то начинают вести себя как начинающие актёры в Голливуде.



Очень хорошо, что они заполняют пустоту и разыгрывают пантомиму. Так получается рассказ о личностях, а не только о цифрах. При этом люди поняли, что их громкие высказывания расходятся в прессе. Благодаря этому они получают время в СМИ.



Но для меня Формула-1 — просто забавное времяпрепровождение, учитывая, насколько сложной была моя жизнь во времена детства и юношества. Мой отец 10 лет страдал от опухоли мозга и скончался, когда я был подростком. Денег у нас не было совсем. Это меня изменило. Я не прошу сочувствия, у всех есть сложные истории. Но прошлое порой преследует меня, такие шрамы не заживают», — цитирует Вольфа Daily Mail.