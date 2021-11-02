«Хочется в него чем-то кинуть». Джереми Кларксон рассказал, почему люди не любят Хэмилтона

Известный ведущий автомобильных программ Джереми Кларксон рассказал, почему пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона разлюбили многие болельщики.
«Люди теперь любят Макса Ферстаппена, а не Льюиса Хэмилтона, потому что Хэм изменился. Когда он только начинал, Льюис был ярким, талантливым и… нормальным. Его все любили. Но потом стал намного леворадикальнее и теперь более политкорректен, чем профсоюзы студентов.
После убийства Джорджа Флойда он заставил команду покрасить болиды в чёрный цвет. Он постоянно говорит, каким «зелёным» он стал, продав свой бизнес-джет. Он убеждает всех становиться вегетарианцами. Это может казаться забавным в соцсетях, но в реальной жизни это не работает. Во всём виновато движение зелёных. Они думали, что Льюис будет их рупором… Но теперь просто хочется чем-то в него кинуть», — написал Кларксон в колонке для The Sun.
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