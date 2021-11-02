Владелец команды «Мерседес» в DTM: надеюсь, что Ферстаппен станет чемпионом

Губерт Гаупт, владелец и пилот команды «Мерседес» в чемпионате DTM, рассказал, что надеется на победу Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне Формулы-1. Функционер отметил, что успех «Ред Булл» будет полезен для Формулы-1.



«Думаю, что настало время выиграть титул ещё для кого-то, кроме Льюиса Хэмилтона. Да, я привязан к «Мерседесу», но для Формулы-1 будет очень круто, если чемпионом станет «Ред Булл». Надеюсь, что Ферстаппену это удастся.



Конечно, будет непросто: три последних трассы сезона больше подходят «Мерседесу», но «Ред Булл» может создать задел в ближайших двух гонках. Это может дать преимущество «Ред Булл».



Феттель? Он уже не так хорош, как раньше. Он слишком много думает, когда находится на трассе. Хэмилтон и Ферстаппен сейчас лучше, чем Феттель, просто как гонщики», — цитирует Гаупта GrandPX.