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Хельмут Марко рассказал о состоянии здоровья Макса Ферстаппена

Хельмут Марко рассказал о состоянии здоровья Макса Ферстаппена
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о состоянии гонщика Макса Ферстаппена. Напомним, ранее стало известно, что Ферстаппен, как и его партнёр по команде Серхио Перес, провёл Гран-при США, будучи больным.

«Да, наши пилоты показали в США впечатляющее выступление. Макс вернулся в форму с помощью дыхательных упражнений и большого количества воды, но его глаза были чёрными. Тем не менее для Ферстаппена не было никакой опасности. Напротив, он сумел показать исключительную скорость в гонке.

У Макса была обыкновенная простуда, которая существует даже во времена коронавируса. Сейчас он полностью выздоровел. Если он сможет выиграть две следующих гонки, «Ред Булл» сделает большой шаг к титулу», — цитирует Марко GrandPX.

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