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«Сложно проводить честные сравнения». Ферстаппен — о борьбе с Риккардо в «Ред Булл»

«Сложно проводить честные сравнения». Ферстаппен — о борьбе с Риккардо в «Ред Булл»
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Пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает некорректными высказывания, что Даниэль Риккардо был единственным напарником, который соответствовал ему по уровню. Напомним, Риккардо выиграл у Ферстаппена два сезона из трёх, когда они выступали вместе.

«Думаю, с того времени я стал сильнее, потому что накопил опыт. Сложно проводить честные сравнения. Считаю, что несправедливо говорить, что он был ближе – ведь здесь есть очень много факторов. Даниэль был старше и опытнее. Но за последние годы я стал гораздо опытнее, потому что сначала я был абсолютно зелёным новичком. Безусловно, в первые пять сезонов в Формуле-1 ты совершаешь большой скачок – полагаю, это естественный процесс», – цитирует Ферстаппена RacingNews365.

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