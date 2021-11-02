Стало известно, кто может заменить Шварцмана, Пиастри и Гуаньюя в Формуле-2

Французское издание AutoHebdo поделилось последней информацией о потенциальных составах команд Формулы-2 в сезоне-2022. Как ожидается, «Према» полностью изменит свой состав, так как для Роберта Шварцмана практически нет смысла проводить в Ф-2 третий сезон, а Оскар Пиастри близок к завоеванию чемпионского титула. Сменить россиянина и австралийца могут чемпион Ф-3 в составе той же «Премы» Деннис Хаугер и Джехан Дарувала, уже выступавший за итальянскую команду в Формуле-3 в 2019 году. Правда, в случае с Дарувалой окончательной договорённости ещё нет.



В составе «УНИ-Виртуози» Чжоу Гуаньюя заменит Марино Сато, а его напарником может стать вице-чемпион Формулы-3 Джек Дуэн, который уже близок к подписанию контракта. Фелипе Другович, вероятно, вернётся в «МП Моторспорт», где будет выступать вместе с Клементом Новалаком.



Тео Пуршер проведёт ещё один сезон в составе «АРТ», его напарником должен стать воспитанник «Мерседеса» Фредерик Вести, но этот выбор пока не окончательный.



За «Карлин» выступят два представителя молодёжной команды «Ред Булл» — Лиам Лоусон и Аюму Иваса. В «ДАМС» велики шансы на продление контракта с Роем Ниссани, а его напарником может стать Ральф Бошунг. Нынешний пилот команды Маркус Армстронг может пойти на третий сезон в Формуле-2 — в составе «Хайтека».



Наконец, есть информация, что в составе «Кампоса» может оказаться Олли Колдуэлл, а Давид Шумахер может продолжить выступления за «Трайдент», но уже в Формуле-2.