Гюнтер Штайнер рассказал, в каком случае «Хаас» сможет завоевать поул-позицию

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением, как его команда сможет завоевать поул-позицию в 2021 году. По словам Штайнера, это может стать возможным в случае, если все пилоты будут вынуждены заменить свои силовые установки.
«Нашим гонщикам это на руку, поскольку мы не всегда начинаем гонку с последней и предпоследней позиций или в лучшем случае с 17-й и 18-й, а немного продвигаемся вперёд. До сих пор надеемся, что на каком-то этапе, когда всем придётся произвести замену двигателя, мы займём поул-позицию. Хотя, мне кажется, что времени на это нам просто не хватит в этом году.
Для пилотов это по большому счёту подготовка к следующему сезону, когда мы надеемся завоёвывать места своими силами – с помощью более производительной машины. Но заезды этого сезона — хорошая практика, плоды которой могут быть использованы в будущем», — приводит слова Штайнера GPFans.
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