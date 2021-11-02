Боттас — о ГП Мексики: «Ред Булл» смотрится предпочтительнее, но мы оптимизировали мотор
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Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас высказался о предстоящем выступлении команды на Гран-при Мексики, где, как полагают многие специалисты, шансы на победу больше у «Ред Булл».
«Мы знаем, что в Мексике обычно проявляются наши слабости. Судя по всему, в последние годы это связано с работой силовой установки на большой высоте. Но мне кажется, что мы значительно оптимизировали двигатель. Вот почему я ожидаю, что мы окажемся в лучшем положении, чем в последние годы.
Тем не менее на бумаге «Ред Булл» действительно смотрится предпочтительнее. Но мы постарались извлечь все уроки из предыдущих лет и как можно лучше подготовиться к предстоящему этапу. Уик-энд будет непростым, но в Формуле-1 не бывает легко», – приводит слова Боттаса Planetf1.
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