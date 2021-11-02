Спортивный директор «Порше» — об участии компании в Формуле-1: мы настроены всерьёз

Спортивный директор «Порше» Томас Лауденбах рассказал о шагах коллектива, направленных на присоединение к Формуле-1. По словам Томаса, «Порше» в этом вопросе настроен серьёзно.



«Не секрет, что мы думаем о Формуле-1. Не секрет также, что мы ведём диалог с ФИА, и не секрет, что мы настроены всерьёз. Но решение пока не принято. Сейчас ясно одно: если такое решение всё же будет, то мы не сможем ждать слишком долго. Ведь если есть цель участвовать в гонке в 2025 году, то нужно стартовать уже в определённое время. Вот чем мы заняты сейчас», — приводит слова Лауденбаха Motorsport.



Ранее сообщалось, что «Ауди» и «Порше» близки к приходу в «Королевские гонки» уже в 2026 году. Многое в этом вопросе будет зависеть от того, каким будет новый регламент на моторы.

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