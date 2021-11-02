Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Спортивный директор «Порше» — об участии компании в Формуле-1: мы настроены всерьёз

Спортивный директор «Порше» — об участии компании в Формуле-1: мы настроены всерьёз
Комментарии

Спортивный директор «Порше» Томас Лауденбах рассказал о шагах коллектива, направленных на присоединение к Формуле-1. По словам Томаса, «Порше» в этом вопросе настроен серьёзно.

«Не секрет, что мы думаем о Формуле-1. Не секрет также, что мы ведём диалог с ФИА, и не секрет, что мы настроены всерьёз. Но решение пока не принято. Сейчас ясно одно: если такое решение всё же будет, то мы не сможем ждать слишком долго. Ведь если есть цель участвовать в гонке в 2025 году, то нужно стартовать уже в определённое время. Вот чем мы заняты сейчас», — приводит слова Лауденбаха Motorsport.

Ранее сообщалось, что «Ауди» и «Порше» близки к приходу в «Королевские гонки» уже в 2026 году. Многое в этом вопросе будет зависеть от того, каким будет новый регламент на моторы.

Новость по теме
В Формуле-1 вспомнили последний Гран-при Мексики и аварию с участием Даниила Квята
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021