Льюис Хэмилтон рассказал о пользе нарушения «невидимых правил» Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о пользе нарушения некоторых неписаных правил Формулы-1, которые могут вдохновить других гонщиков.



«Исходя из своего опыта, могу с определённостью сказать, что такие вещи есть: «моя команда не захочет, чтобы я это говорил» или «я не могу быть откровенным, потому что команде это не понравится» или «спонсорам это не понравится».



Но я надеюсь, что нарушение некоторых из этих невидимых правил, которые существуют, показало другим, что они могут тоже делать такие вещи.



Здорово видеть, что Себастьян Феттель поступает так же. Надеюсь, это вдохновит некоторых молодых пилотов», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.



Ранее известный ведущий автомобильных программ Джереми Кларксон рассказал, почему пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона разлюбили многие болельщики.