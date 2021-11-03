Ромен Грожан перенёс операцию по пересадке кожи на левой руке

Бывший гонщик Формулы-1, пилот IndyCar Ромен Грожан разместил несколько постов в своём «твиттере», рассказав о перенесённой на левой руке операции. Серьёзную травму Ромен получил в результате аварии, случившейся на Гран-при Бахрейна 2020 года.



«Вожу детей в школу, езжу на занятия в спортзал. А потом на левую руку мне пересадят новую кожу. Впереди напряжённый день», — подписал фото Грожан.

Фото можно посмотреть на странице Ромена Грожана в «Твиттере».

Затем Ромен показал, как выглядит рука после перенесённой операции.

Фото можно посмотреть на странице Ромена Грожана в «Твиттере».

Напомним, во время аварии в Бахрейне болид Грожана врезался в отбойник на скорости около 200 км/ч. При этом произошло возгорание топлива, из-за чего начался сильный пожар. Грожан почти полминуты находился в самом центре возгорания, но сумел самостоятельно выбраться из болида. Жизнь гонщику спасла не только ловкость, но и система «гало», без которой у него не было бы шансов выжить.