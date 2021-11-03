«Шеф-повар был не очень доволен». Перес рассказал, как жил в ресторане на старте карьеры

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, как начиналась его карьера гонщика. Серхио вспомнил, как переехал в Германию, чтобы выступать за команду, базировавшуюся недалёко от Мюнхена. Там же пришлось обосноваться и самому Пересу.
«Я сел на самолёт, взяв билет в один конец. Я летел туда и не знал, когда вернусь назад. Было очень холодно. Я остановился в отеле, а потом был в шоке — это не Формула-1. Там стояла лишь одна машина в гараже. Я был предоставлен сам себе. Неделями я там торчал все дни напролёт, играя в видеоигры. Это было единственное, чем я мог заняться, потому что у меня не было ни телефона, ни Интернета.
Я пробыл там около двух месяцев, а потом пошёл к боссу команды. Он тогда строил ресторан и знал, что мне одиноко. И когда строительство закончилось, он предложил мне в этом ресторане пожить. Я согласился и переехал туда. Там было круто, ресторан находился в центре деревни, и я мог наконец видеть людей. Я жил с шеф-поваром и вечно будил его слишком рано, когда играл на компьютере или смотрел телевизор. Он явно был не очень доволен моим присутствием», — сказал Перес в интервью на канале «Ред Булл» в YouTube.
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