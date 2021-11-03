Маттиа Бинотто отреагировал на потерю «Феррари» звания самой популярной команды Формулы-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением относительно крупнейшего опроса болельщиков в истории Формулы-1. Согласно исследованию самой популярной командой оказался «Макларен», получивший 29,5% голосов, а «Феррари», которая долгие годы была лидером подобных опросов, набрала 17,9% голосов, опустившись на третье место, уступив также «Ред Буллу» (19,8%). «Мерседес» занял четвёртую строчку (11,9%).



«Прежде всего, мы сосредоточены на выступлениях. Это должно быть приоритетом, но я думаю, что популярность также важна.



Я слышал о результатах опроса. Но должен сказать, что я мог бы провести свой собственный, кроме того, можно было бы посмотреть на трибуны в Остине, где было много красных цветов. Поэтому я почти уверен, что наша популярность во всем мире все ещё очень высока», — приводит слова Бинотто GPFans.

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