Вольф: только когда Хэмилтон завершит карьеру, многие поймут масштабы его достижений

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о пилоте своей команды Льюисе Хэмилтоне.



«Мы с Льюисом уже восемь лет вместе. Он не высокомерный, избалованный маленький ребёнок. Он зрелый гонщик, который выиграл семь титулов, шесть из которых с нами.



Думаю, он недополучает того признания, которого заслуживает. Расизм, которому он подвергся, никогда не был в центре внимания общественности. Люди этого не видели. Они смотрели на молодого парня, который ворвался в Формулу-1 и с самого начала добился успеха. А тот факт, что он экстравагантен, только больше раздражает некоторых. Люди не могут с этим справиться. Думаю, только когда он завершит карьеру, многие поймут масштабы его достижений», — приводит слова Вольфа Daily Mail.

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