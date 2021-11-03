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Марко рассказал, когда по-настоящему понял, что Ферстаппен — «незаурядный талант»

Марко рассказал, когда по-настоящему понял, что Ферстаппен — «незаурядный талант»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, когда к нему пришло понимание, что пилот его команды, голландец Макс Ферстаппен — «незаурядный талант». По словам Марко, осознал это он во время гоночного уик-энда Формулы-3 на трассе «Спа-Франкоршам», где Макс показал себя лучшим образом.

«Условия постоянно менялись. Шёл дождь, но вот уже трасса подсыхала, но он там был, мне кажется, в среднем на две секунды быстрее, чем все остальные. И тогда мне стало действительно ясно, что в нём кроется незаурядный талант», — приводит слова Марко Formula1News.co.uk со ссылкой на Servus.tv.

Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 287,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (275,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).

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