Феттель заявил, что Ф-1 не стоит проводить этапы в некоторых странах из соображений морали

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, обсуждая некоторые страны, где проводятся Гран-при Формулы-1, заявил, что деньги, которые чемпионат получает за это от организаторов гонок, являются «не совсем чистыми».
«Есть много стран, куда мы ездим, чтобы участвовать в гонках. В некотором смысле мы получаем много денег, которые, возможно, не совсем чистые. Очевидно, что этот вопрос не так прост. Но суть в том, что некоторые страны находятся в лучшем положении, чем другие.
В некотором роде это неправильно, что мы проводим этапы в таких местах. Собравшись с силами, следовало бы просто сказать нет. Но бесспорно, что с финансовой точки зрения у Формулы-1 есть огромный стимул отправляться туда. Ведь это также и бизнес. Но я думаю, что нам нужно наконец начать осознавать последствия наших действий и взять на себя всю ответственность за принимаемые решения», — приводит слова Феттеля New York Times.
- 3 ноября 2021
-
16:55
-
15:39
-
14:29
-
13:37
-
12:46
-
11:19
-
10:28
-
09:59
-
00:50
-
00:35
- 2 ноября 2021
-
23:35
-
22:44
-
21:17
-
20:14
-
19:19
-
18:20
-
17:21
-
16:44
-
16:00
-
15:01
-
14:34
-
13:55
-
13:32
-
13:23
-
12:22
-
11:11
-
09:40
-
00:43
- 1 ноября 2021
-
23:51
-
22:48
-
21:50
-
20:52
-
19:55
-
18:39
-
17:18