Феттель заявил, что Ф-1 не стоит проводить этапы в некоторых странах из соображений морали

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, обсуждая некоторые страны, где проводятся Гран-при Формулы-1, заявил, что деньги, которые чемпионат получает за это от организаторов гонок, являются «не совсем чистыми».



«Есть много стран, куда мы ездим, чтобы участвовать в гонках. В некотором смысле мы получаем много денег, которые, возможно, не совсем чистые. Очевидно, что этот вопрос не так прост. Но суть в том, что некоторые страны находятся в лучшем положении, чем другие.



В некотором роде это неправильно, что мы проводим этапы в таких местах. Собравшись с силами, следовало бы просто сказать нет. Но бесспорно, что с финансовой точки зрения у Формулы-1 есть огромный стимул отправляться туда. Ведь это также и бизнес. Но я думаю, что нам нужно наконец начать осознавать последствия наших действий и взять на себя всю ответственность за принимаемые решения», — приводит слова Феттеля New York Times.

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