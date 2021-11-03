Источник: в «Альфа Ромео» были в бешенстве от поступка Джовинации в Турции

Известный журналист Роджер Бенуа рассказал о недовольстве руководством «Альфа Ромео» пилотом Антонио Джовинацци. По имеющейся информации, итальянец точно покинет команду по итогам сезона.



«Расставание команды с Джовинацци – вопрос времени. Он слишком много ошибается. Вдобавок Фредерик Вассёр ни за что не простит его проступок на Гран-при Турции. Пилоты «Альфа Ромео» тогда боролись за очень важные для команды очки. Райкконен ехал быстрее и Джовинацци получил чёткий приказ его пропустить, но проигнорировал решение команды. Результат? 11-е и 12-е место. Руководство команды было просто в бешенстве и устроило Антонио серьёзный разбор полётов. Через две недели в Остине, когда в действие опять вступила командная тактика, Джовинацци покорно пропустил напарника. Иначе его сразу бы уволили.



В следующем сезоне команде нужен не бунтарь в качестве напарника Валттери Боттасу, а надёжный второй пилот, который тоже будет набирать очки. И им будет гонщик из Формулы-2. Но Вассёр пока не торопится с решением», – написал Бенуа в колонке для Blick.