Источник: в «Альфа Ромео» были в бешенстве от поступка Джовинации в Турции

Известный журналист Роджер Бенуа рассказал о недовольстве руководством «Альфа Ромео» пилотом Антонио Джовинацци. По имеющейся информации, итальянец точно покинет команду по итогам сезона.
«Расставание команды с Джовинацци – вопрос времени. Он слишком много ошибается. Вдобавок Фредерик Вассёр ни за что не простит его проступок на Гран-при Турции. Пилоты «Альфа Ромео» тогда боролись за очень важные для команды очки. Райкконен ехал быстрее и Джовинацци получил чёткий приказ его пропустить, но проигнорировал решение команды. Результат? 11-е и 12-е место. Руководство команды было просто в бешенстве и устроило Антонио серьёзный разбор полётов. Через две недели в Остине, когда в действие опять вступила командная тактика, Джовинацци покорно пропустил напарника. Иначе его сразу бы уволили.
В следующем сезоне команде нужен не бунтарь в качестве напарника Валттери Боттасу, а надёжный второй пилот, который тоже будет набирать очки. И им будет гонщик из Формулы-2. Но Вассёр пока не торопится с решением», – написал Бенуа в колонке для Blick.
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