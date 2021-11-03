Серхио Перес заявил, что может стать чемпионом в сезоне-2022
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что хочет стать чемпионом в следующем сезоне. Гонщик отметил, что многому научился у напарника — Макса Ферстаппена.
«Я научился у Макса выжимать максимум из своего болида от начала и до конца. Мне кажется, что Макс сейчас единственный гонщик, который умеет делать это идеально.
Да, хочу стать чемпионом Формулы-1. Это моя мечта, хочу сделать это вместе с «Ред Булл». Мне кажется, что в следующем году я действительно могу это сделать. Я здесь именно для этого.
Однако в первую очередь я всегда забочусь об интересах команды. Сейчас Макс сражается за чемпионский титул, и мы должны его поддержать. Мы также боремся за Кубок конструкторов, здесь тоже важно каждое очко», – цитирует Переса PlanetF1.
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