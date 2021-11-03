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Даниэль Риккардо рассказал, что ещё не нашёл с болидом «Макларена» полного взаимопонимания

Даниэль Риккардо рассказал, что ещё не нашёл с болидом «Макларена» полного взаимопонимания
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что до сих пор не нашёл полного взаимопонимания со своим болидом. Напомним, до конца сезона осталось пять гонок.

«Не назвал бы нестабильность результатов чем-то удивительным. Дело в том, что я не всегда могу найти с болидом взаимопонимание на 10 из 10 баллов. В некоторых поворотах я продолжаю адаптироваться к особенностям поведения болида «Макларена».

Если говорить о Гран-при Мексики, то, учитывая особенности трассы и типы поворотов, я пока не могу точно сказать, какой именно стиль пилотажа выберу.

В нынешнем сезоне, когда разрывы между командами сократились, порой кое-кто может удивить. Иногда вам сложно понять, кто же на самом деле быстрее. Так что возможно, что дело не только во мне и моих ощущениях за рулём «Макларена», а в ситуации в пелотоне в целом», – цитирует Риккардо PlanetF1.

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