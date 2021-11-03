Даниэль Риккардо рассказал, что ещё не нашёл с болидом «Макларена» полного взаимопонимания

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что до сих пор не нашёл полного взаимопонимания со своим болидом. Напомним, до конца сезона осталось пять гонок.



«Не назвал бы нестабильность результатов чем-то удивительным. Дело в том, что я не всегда могу найти с болидом взаимопонимание на 10 из 10 баллов. В некоторых поворотах я продолжаю адаптироваться к особенностям поведения болида «Макларена».



Если говорить о Гран-при Мексики, то, учитывая особенности трассы и типы поворотов, я пока не могу точно сказать, какой именно стиль пилотажа выберу.



В нынешнем сезоне, когда разрывы между командами сократились, порой кое-кто может удивить. Иногда вам сложно понять, кто же на самом деле быстрее. Так что возможно, что дело не только во мне и моих ощущениях за рулём «Макларена», а в ситуации в пелотоне в целом», – цитирует Риккардо PlanetF1.

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