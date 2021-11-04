Мексиканский гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Серхио Перес показал необычный комбинезон в мексиканском стиле. Напомним, вскоре Перес примет участие в родном для него Гран-при Мексики.

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» команды «Ред Булл».

Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 287.5 очков

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 275.5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 185

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 150

5. Ландо Норрис («Макларен») – 149

6. Шарль Леклер («Феррари») – 128

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 122.5

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 74

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 58

11. Эстебан Окон («Альпин») – 46

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 36

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Николас Латифи («Уильямс») – 7

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.