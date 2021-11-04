Тимо Глок: «Ред Булл» может положиться на Переса

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок сравнил вторых пилотов двух ведущих команд сезона-2021 — Серхио Переса из «Ред Булл» и Валттери Боттаса из «Мерседеса».



«В «Мерседесе» очень быстро приняли решение о замене Валттери Боттаса на Джорджа Расселла в следующем сезоне. Сейчас «Мерседес» не может полагаться на Боттаса. Это видно по тому, как финн ведёт себя в определённых ситуациях. Посмотрите на этап в России, где его главной целью был быстрый круг.



«Ред Булл» же может положиться на Переса, который окажет поддержку Максу. Это касается и будущего, контракт Серхио Переса подтверждён на 2022 год, и он, несомненно, сделает всё возможное, чтобы поддержать свою команду наилучшим образом», — приводит слова Тимо Глока Speedweek.



Макс Ферстаппен лидирует в чемпионате за пять гонок до конца сезона, опережая Льюиса Хэмилтона на 12 очков.