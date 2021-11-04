Тимо Глок: «Ред Булл» может положиться на Переса

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок сравнил вторых пилотов двух ведущих команд сезона-2021 — Серхио Переса из «Ред Булл» и Валттери Боттаса из «Мерседеса».
«В «Мерседесе» очень быстро приняли решение о замене Валттери Боттаса на Джорджа Расселла в следующем сезоне. Сейчас «Мерседес» не может полагаться на Боттаса. Это видно по тому, как финн ведёт себя в определённых ситуациях. Посмотрите на этап в России, где его главной целью был быстрый круг.
«Ред Булл» же может положиться на Переса, который окажет поддержку Максу. Это касается и будущего, контракт Серхио Переса подтверждён на 2022 год, и он, несомненно, сделает всё возможное, чтобы поддержать свою команду наилучшим образом», — приводит слова Тимо Глока Speedweek.
Макс Ферстаппен лидирует в чемпионате за пять гонок до конца сезона, опережая Льюиса Хэмилтона на 12 очков.
- 4 ноября 2021
-
09:58
-
00:17
- 3 ноября 2021
-
23:18
-
21:53
-
20:49
-
19:47
-
18:34
-
17:39
-
16:55
-
15:39
-
14:29
-
13:37
-
12:46
-
11:19
-
10:28
-
09:59
-
00:50
-
00:35
- 2 ноября 2021
-
23:35
-
22:44
-
21:17
-
20:14
-
19:19
-
18:20
-
17:21
-
16:44
-
16:00
-
15:01
-
14:34
-
13:55
-
13:32
-
13:23
-
12:22
-
11:11
-
09:40