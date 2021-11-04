В «Ред Булл» уверены, что Хэмилтона ещё ждёт штраф за замену мотора

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону ещё потребуется замена двигателя до конца сезона-2021.



«Мы по-прежнему уверены, что Хэмилтону потребуется новый двигатель. Что касается „Ред Булл“, то в нормальных условиях нам больше не потребуется замена мотора. Впереди нас ждут гонки в жарких условиях, и в прошлом это давало нам преимущество», — цитирует Хельмута Марко Gazzetta dello Sport.



Хэмилтону уже меняли двигатель внутреннего сгорания на Гран-при Турции, однако в настоящий момент все остальные элементы силовой установки на машине Хэмилтона не превышают положенную квоту на сезон.



Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 287,5 очка. На втором месте — пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (275,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).