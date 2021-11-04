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Хюлькенберг отказался от идеи перехода в IndyCar

Хюлькенберг отказался от идеи перехода в IndyCar
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Бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг сообщил, что отказался от идеи продолжить карьеру в IndyCar, несмотря на недавние тесты машины «Макларен», выступающей в заокеанской серии.

«Быстрое обновление, касающееся IndyCar: две недели назад мне было интересно протестировать машину IndyCar, и я благодарен „Макларену“ за эту возможность. Однако по личным причинам я решил не продолжать эту историю. Буду держать вас в курсе моих планов на будущее», — написал Нико Хюлькенберг в своём «твиттере».

Напомним, 25 октября Хюлькенберг провёл тесты болида IndyCar. Несмотря на то что на первых же тестовых заездах он показал худший результат, босс «Арроу Макларен» Тейлор Кил высоко оценил его уровень вождения.

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