Боттас: не думаю, что в борьбе Хэмилтона и Ферстаппена есть что-то личное

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о соперничестве своего напарника Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«Я не думаю, что в этой борьбе есть что-то личное. Это моя точка зрения. Конечно, когда вы находитесь на подиуме после гонки, в которой вы с кем-то боролись, в вас всё ещё кипит адреналин, так что со стороны ситуация может казаться напряжённой, но это совершенно нормально в этом виде спорта.



Если посмотреть на Гран-при Турции, то Хэмилтон и Ферстаппен общались между собой после гонки, так что всё в порядке. Это соревнования, и когда вы сражаетесь на трассе, вы не пытаетесь подружиться с соперником. Но Макс и Льюис — взрослые люди, так что они знают, что это часть игры», — приводит слова Валттери Боттаса PlanetF1.