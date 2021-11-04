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Боттас: не думаю, что в борьбе Хэмилтона и Ферстаппена есть что-то личное

Боттас: не думаю, что в борьбе Хэмилтона и Ферстаппена есть что-то личное
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о соперничестве своего напарника Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я не думаю, что в этой борьбе есть что-то личное. Это моя точка зрения. Конечно, когда вы находитесь на подиуме после гонки, в которой вы с кем-то боролись, в вас всё ещё кипит адреналин, так что со стороны ситуация может казаться напряжённой, но это совершенно нормально в этом виде спорта.

Если посмотреть на Гран-при Турции, то Хэмилтон и Ферстаппен общались между собой после гонки, так что всё в порядке. Это соревнования, и когда вы сражаетесь на трассе, вы не пытаетесь подружиться с соперником. Но Макс и Льюис — взрослые люди, так что они знают, что это часть игры», — приводит слова Валттери Боттаса PlanetF1.

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